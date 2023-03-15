Глава Чечни подчеркнул, что он "здоров и полон сил"

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей "неизлечимой болезни" и заявил, что здоров и полон сил.

"Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики", - написал Кадыров в среду в своем Telegram-канале.

Он также разъяснил, что за прибор постоянно носит на пальце. "Ох, сколько же обсуждений вызвал мой электронный счетчик молитв. И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии", - добавил Кадыров.

Ранее информация о том, что Кадыров якобы болен, появилась в социальных сетях и Telegram-каналах.