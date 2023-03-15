Нарышкин заявил, что у России есть возможности изучить обломки американского беспилотника

Летательный аппарат потерпел крушение в акватории Черного моря 14 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что Россия располагает техническими возможностями для того, чтобы найти и изучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море.

"Мне представляется, что такие технические возможности есть", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в среду в Telegram-канале телеведущего.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.