Путин заявил, что совместные усилия РФ и Сирии привели к успехам в борьбе с терроризмом

Президент также отметил "решающий вклад российских вооруженных сил" в борьбе с этой угрозой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям РФ и Сирии достигнуты существенные успехи в борьбе с международным терроризмом.

"Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются. Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом", - сказал Путин в среду, принимая в Кремле президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ подчеркнул, что достигнутые результаты дают "возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию".

Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ "столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой - землятресением". "Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать", - сказал он, обращаясь к своему коллеге.

Российский лидер напомнил, что после случившейся катастрофы на территории Сирии работали подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Он добавил, что представители ВС РФ, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями стихии.

С российской стороны в переговорах также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.