Инцидент с американским беспилотником и окружение Артемовска. Главное за 15 марта

Обнаружение взрывного устройства у нефтепровода "Дружба"

Представитель "Транснефти" сообщил, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области обнаружили взрывные устройства.

Станция не пострадала, ведутся следственные действия.

Инцидент с американским беспилотником

Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper ("Жнец"), чтобы его изучить, рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев. Ранее Владимир Путин получил доклад об инциденте.

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в международных водах Черного моря утром 14 марта. В Минобороны России сообщили, что он летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение.

Окружение Артемовска

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское и расширяют окружение Артемовска, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По последним данным, ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. Распутица затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.

Изменение перечня продукции для параллельного импорта

Минпромторг России утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта.

Его расширили несколькими брендами моторных масел - Shell Helix, Rimula, бытовой техники - Zanussi, Wahl, косметики и парфюмерии - Kerastase, Yves Saint Laurent, а также игрушек и детских товаров - Hasbro, Logitech, Nintendo.

Кроме того, туда добавили запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники брендов Caterpillar, Bauer Kompressoren.

Ситуация с Wildberries

В Wildberries заявили о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов. Представитель пресс-службы ретейлера рассказал, что с "партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, сотрудничество будет приостановлено".

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом. Причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день ретейлер опроверг сообщения о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться.

Генпрокуратура поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников.