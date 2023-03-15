Путин намерен тет-а-тет побеседовать с Асадом за рабочим завтраком

По словам российского лидера, у сторон есть "возможности обсудить практически все наиболее важные темы сотрудничества" Москвы и Дамаска

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Переговоры президента России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада пройдут сначала в широком составе - с участием делегаций, а затем тет-а-тет за рабочим завтраком. Такой план анонсировал сам глава российского государства, открывая встречу со своим гостем в среду.

"Сегодняшнюю нашу работу предлагаю провести в два этапа. На первом этапе - вместе с нашими коллегами с обеих сторон. И затем у нас будет возможность в ходе рабочего завтрака поговорить уже тет-а-тет", - предложил Путин.

По словам российского лидера, у них есть возможность "обсудить практически все наиболее важные темы сотрудничества" Москвы и Дамаска. "Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать!" - поприветствовал Путин своего визави.

Как видно на распространенных кадрах встречи, в состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и другие.

Сирийская сторона представлена министрами иностранных дел, экономики и внешней торговли, обороны, финансов, генеральным секретарем Совета министров и другими.