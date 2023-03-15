Косачев видит стратегию общества РФ в возвращении на родину тех, кто ее покинул

Сенатор считает, что в большей части "эти люди не совершали никаких необратимых действий, которые превращали бы их в изгоев"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российское общество не должно повально ставить штампы на всех тех, кто покинул страну с началом специальной военной операции, необходимо содействовать возвращению граждан на родину. Такое мнение высказал в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я убежден в том, что стратегией российского общества должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и покинул родину. Ни в коем случае не должно быть никаких коллективных решений, решений таких серийных, что все, кто уехал, начинают относиться к какой-то определенной категории, на них ставится какой-то штамп. Здесь должен быть индивидуальный подход", - сказал сенатор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о россиянах, покинувших страну с началом СВО.

Косачев считает, что в большей части "эти люди не совершали никаких необратимых действий, которые превращали бы их в изгоев, в оппонентов российского государства". "С ними нужно обязательно продолжать диалог и нужно создавать условия, чтобы они возвращались на родину", - отметил Косачев.

При этом вице-спикер СФ полагает, что отдельные личности, которые запятнали себя соответствующими заявлениями или действиями, "должны получать соответствующую индивидуальную правовую и, если потребуется, судебную оценку". "Это не менее справедливо. Все граждане РФ имеют обязательства перед своей страной в рамках конституции и принятых федеральных законов. И здесь как раз подход должен быть универсальным", - сказал политик.