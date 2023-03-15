Эксперт считает, что инцидент с БПЛА ударит по имиджу и продажам изделий ВПК США

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что в Вашингтоне будут предприниматься попытки "эту тему прокачивать", выдумывая против Москвы обвинения в нарушениях права как в международной и военной, так и в экологической сферах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который потерпел крушение в акватории Черного моря, не исчерпан в двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, он ударит по имиджу и продажам продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Комментируя соответствующую тему, эксперт подчеркнул, что этот инцидент еще не исчерпан в двустороннем диалоге и в Вашингтоне будут предприниматься попытки "эту тему прокачивать", выдумывая против Москвы обвинения в нарушениях права как в международной и военной, так и в экологической сферах. "Ничего не потушено", - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что такую линию поведения США на обострение будет определять то, что удар вследствие соответствующего инцидента будет нанесен и по компании-производителю этого беспилотника, и "в целом по имиджу американского ВПК", продажи которого могут на этом фоне снизиться. "Этот беспилотник очень перехвален. Его постоянно показывают на всех выставках американцы. Они заключают дорогостоящие контракты и навязывают его использование своим партнерам по НАТО. Думаю, что планировали расширять его продажи и на ближневосточные государства, и на азиатское пространство, - отметил он. - Первый удар для них был тогда, когда китайцы выставили зимой точную копию Reaper, и американцы очень долго по этому поводу и ворчали, и нервничали. А тут второй удар, когда этот же Reaper падает в Черное море, причем не сбитый даже какой-то ракетой российского производства, а вследствие маневра, что <…> опять же свидетельствует о том, что не такой уж он и замечательный".

По словам аналитика, возникают и в экспертном сообществе США дискуссии о том, а стоит ли вообще вести такую деятельность за пределами своих границ, "запускать такие дорогостоящие изделия стоимостью по тридцать миллионов долларов", которые в итоге тонут в море и "расписывают американскую сторону в бессилии".

Ситуация с беспилотником

Как ранее заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.