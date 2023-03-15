Зампостпреда РФ: США злоупотребляют статусом куратора досье Южного Судана в СБ ООН

Российская и китайская делегации воздержались при голосовании, остальные 13 членов СБ поддержали документ

ООН, 15 марта. /ТАСС/. США злоупотребляют своим статусом неформальных кураторов южносуданского досье в Совете Безопасности ООН для продвижения национальных интересов. Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева по итогам голосования в Совбезе по американской резолюции о продлении мандата Миссии ООН в Южном Судане. Российская и китайская делегации воздержались при голосовании, остальные 13 членов СБ поддержали документ.

"Российская Федерация воздержалась по подготовленному США проекту резолюции Совета Безопасности по продлению мандата Миссии ООН в Республике Южный Судан, - сказала дипломат. - Мы поддерживаем работу миссии в этом африканском государстве, она вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и осуществление Обновленного мирного соглашения. Вместе с тем у нас по-прежнему сохраняются озабоченности в отношении предложенной американскими коллегами редакции мандата миссии по защите гражданских лиц, предусматривающей весьма широкую свободу действий миротворцев без необходимой координации с правительством страны". По ее словам, подобный подход к разрешению проблемы межобщинного насилия не учитывает специфику ситуации в Южном Судане, "интрузивен и несет в себе риски подрыва мирного процесса".

Зампостпреда РФ выразила сожаление, что США отказались "продолжить конструктивный диалог по "доводке" других формулировок проекта, прежде всего касающихся климата, включая наделение миротворцев несвойственными им функциями на данном направлении, а также сохранения "языка" резолюции 2417 по связке голода и конфликтов".

"Считаем, что вновь продемонстрированная неготовность американских неформальных кураторов южносуданского досье к добросовестным переговорам со всеми членами СБ ООН и злоупотребление своим статусом для продвижения национальных интересов является еще одним свидетельством глубокого кризиса в современной системе "пенхолдерства" (неформального кураторства - прим. ТАСС), что чревато искусственным подрывом доверия со стороны принимающих государств к деятельности ООН, в том числе ее миротворческим операциям, - отметила Евстигнеева. - Это в очередной раз подтверждает необходимость более справедливого распределения таких обязанностей среди членов Совета Безопасности".