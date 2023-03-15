Косачев: делегация Украины не чувствовала себя в большинстве на ассамблее МПС в Бахрейне

Сенатор отметил, что в Межпарламентском союзе у коллективного Запада 40-50 сторонников, что "совершенно точно меньше, чем 179 членов МПС"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинская делегация не пыталась устраивать демарши на прошедшей в Бахрейне 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), она не чувствовала себя в большинстве. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пресс-конференции в среду, украинская делегация должна осознавать, что ее позиция - позиция меньшинства.

"[На ассамблее] не было никаких демаршей, типа того, что мы наблюдали не так давно в Вене, на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Там, что называется, игрокам и стены помогали. Они там чувствовали себя в атмосфере безнаказанности и вседозволенности. В МПС не так", - сказал сенатор, который возглавлял российскую делегацию.

Он отметил, что в Межпарламентском союзе у коллективного Запада 40-50 сторонников, что "совершенно точно меньше, чем 179 членов МПС". "Там украинцы совершенно точно не чувствовали себя в большинстве. И так оно и должно быть. Украинская делегация должна понимать свое место и реальное место своих спонсоров с западной стороны. Это позиция меньшинства, а не большинства", - подчеркнул вице-спикер СФ.

Косачев сказал, что в момент его выступления на ассамблее МПС украинская делегация в зале не присутствовала. "Но их патроны, мы четко видели представителей делегаций стран НАТО, они каким-то образом на мое выступление реагировали", - сказал парламентарий. По словам вице-спикера СФ, в том числе это проявилось, когда в ходе выступления он отметил, что 30 лет назад на Украине действовало как минимум 11 тыс. средних школ, которые вели обучение полностью на русском языке, а сейчас не осталось ни одной.

"30 лет назад было минимум 11 тыс. школ на Украине, а сейчас не осталось ни одной. В этот момент, когда я называл эти цифры, - а они совершенно точно являются фактами, не требующими доказательства, это норма действующего украинского законодательства - в этот момент западники, натовцы позволяли себе выкрики, что это ложь и этого не может быть. На этом уровне зомбировано общественное мнение на Западе, они не вдаются в детали", - констатировал политик. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что российские парламентарии могут с трибуны МПС озвучить бесспорные факты и сделать их предметом публичного обсуждения.

Перенасыщение темой Украины

Также сенатор напомнил, что на предыдущих ассамблеях МПС Украина дважды становилась темой чрезвычайных дискуссий. "В Бахрейне на нынешней ассамблее все признавались нам, что произошло перенасыщение, перебор - в третий раз обсуждать эту тему просто-напросто невозможно. Но западники всеми правдами и неправдами пытались хотя бы упомянуть Украину в обозначении темы дискуссии в чрезвычайном режиме", - сказал он.

Косачев добавил, что в конечном итоге тема звучала как обсуждение гуманитарных кризисов в зонах конфликтов, после чего шло перечисление таких конфликтов, включая Афганистан, Сирию, ряд других стран и Украину. "Это делалось для того, чтобы потом уже прицепить к упоминанию Украины возможно большее число антироссийских разделов. Ни один из антироссийских разделов не прошел. В результате резолюция получилась сбалансированной. Там идет реальное обращение к очень многим серьезным конфликтам, которые существуют в мире. Мы удовлетворены тем, как прошло обсуждение вопроса чрезвычайного повестки дня", - заключил сенатор.

Делегация Совета Федерации, которую возглавлял Косачев, принимала участие в ассамблее Межпарламентского союза в Бахрейне в период с 11 по 15 марта.