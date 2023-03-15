Посол РФ в США заявил, что Россия "не допустит, чтобы кто-то прорывался в ее акваторию"

Анатолий Антонов на встрече в Госдепе высказал озабоченности Москвы по поводу действий Вашингтона

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что на встрече в Госдепартаменте США, после инцидента с американским беспилотником в акватории Черного моря, обсудил российские озабоченности в отношении различных аспектов деятельности США.

"Вчера я был приглашен в Госдепартамент, где провел тридцатиминутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. При чем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут - о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности Соединенных Штатов Америки", - сказал он в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Антонов подчеркнул, что Россия "не допустит, чтобы кто-то прорывался в ее акваторию".

"То же самое я говорил раньше в отношении американских военно-морских сил или военно-воздушных сил, которые частенько проверяют и пытаются просветить ПВО России, посмотреть, где есть уязвимости, прощупать, где мы готовы к отражению возможной атаки или у нас есть какая-то слабина. Я предостерег от таких действий, сказал, что мы и дальше не допустим того, чтобы кто-то прорывался в акваторию, которая принадлежит Российской Федерации", - отметил дипломат.

"В данном случае, если вы обратите внимание на заявление Минобороны [РФ], там было сказано, что по международным каналам наши военные обозначили эту зону как зону, в которой происходит специальная военная операция, и сделали все для того, чтобы не было этих инцидентов", - добавил дипломат.

Как подчеркнул Антонов, помощник госсекретаря Карен Донфрид ничего не ответила на вопрос касательно реакции Вашингтона в случае, если бы подобный инцидент произошел в воздушном пространстве США. "Я привел простой, понятный пример - если бы российский беспилотник оказался рядом с Сан-Франциско или с Нью-Йорком, какова была бы реакция Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки? Разумеется, была бы жесткая, непримиримая, они бы не дали прорваться в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. <…> Она промолчала", - отметил посол РФ.

При этом, по словам Антонова, разговор в дипведомстве США прошел спокойно. "Ощущение таково было, что просто коллега зачитала тот документ, который перед ее глазами был", - уточнил он.

Посол подчеркнул, что категорически отверг все обвинения американской стороны в отношении российских вооруженных сил.

Ситуация с беспилотником

Как ранее заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.