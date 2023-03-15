Косачев назвал полезной встречу с рабочей группой МПС по содействию диалогу РФ и Украины

Вице-спикер Совфеда при этом отметил, что она вряд ли получит практическое развитие

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прошедшая в рамках 146-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) встреча делегации Федерального собрания с рабочей группой по содействию диалогу России и Украины была полезной, но вряд ли получит практическое развитие. Об этом сообщил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В рамках ассамблеи состоялась встреча делегации Федерального собрания с рабочей группой МПС по содействию диалогу между Россией и Украиной <...>. Сама встреча была полезной, но вряд ли она получит какое-то практическое развитие", - сказал сенатор на пресс-конференции по итогам участия в ассамблее.

Он напомнил, что такая группа была создана в соответствии с решениями предыдущих ассамблей. Однако, по словам Косачева, "содержательно эта рабочая группа пробуксовывает", несмотря на очень представительный состав (в нее входит руководство МПС и руководители парламентов, представляющих все геополитические группы). "Она [группа] не нашла точек приложения своих усилий. Она пытается оказать какое-то возможное содействие в решении вопросов ядерной безопасности, решении проблем обмена военнопленными", - сказал вице-спикер СФ.

Политик обратил внимание, что все, с кем российские парламентарии общались на полях ассамблеи, "активно апеллировали именно к китайскому мирному плану урегулирования на Украине". "Это с нашей точки зрения подтверждение того, что только сбалансированные инициативы, не показывающие пальцем на ту или иную сторону, но стремящиеся к тому, чтобы прекратить конфликт и найти политический сценарий его урегулирования, именно такие предложения востребованы сейчас международным сообществом", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о посредничестве в урегулировании конфликта, Косачев сказал, что международное сообщество должно убедить Украину и ее покровителей в необходимости возвращения за стол переговоров "на основе признания реальной ситуации, которая сложилась на земле". Как отметил зампред СФ, пока не произойдут соответствующие подвижки, будет продолжаться специальная военная операция. Он подчеркнул, что сейчас предложений по посредничеству в урегулировании конфликта достаточно, но "пока нет повестки дня для такого посредничества".

Делегация Совета Федерации, которую возглавлял Косачев, принимала участие в ассамблее Межпарламентского союза в Бахрейне в период с 11 по 15 марта. Следующая 147-я ассамблея пройдет в конце октября в Анголе.