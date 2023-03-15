Комитет Думы до 15 апреля соберет предложения и замечания по повышению призывного возраста

Как сообщил источник ТАСС в нижней палате парламента, совет Госдумы включил законопроект в программу работы на весеннюю сессию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне до 15 апреля соберет предложения и замечания по проекту о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в аппарате Думы.

"Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Проект направлен в комитеты и фракции, президенту, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты. Комитет по обороне до 15 апреля будет собирать предложения и замечания", - сказал собеседник агентства.

13 марта группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. Кроме того, для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию.