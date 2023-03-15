Посол РФ в США заявил, что Вашингтон пока не показывал видео инцидента с беспилотником

По слова Анатолия Антонова, "пока никакой дополнительной информации" о происшествии нет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона пока не демонстрировала видео, на котором запечатлен инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем.

"Пока нет. Я очень хочу верить, что нам действительно его покажут, и я незамедлительно продемонстрирую его вам, а также его переправлю, конечно же, в Москву. Пока никакой дополнительной информации на сегодняшний день нет", - сказал дипломат в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, видел ли он "секретное видео, которое сегодня со стороны Вашингтона обещали сделать публичным", относительно произошедшего с MQ-9.

По данным Минобороны РФ, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 был замечен в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами и "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", установленного в связи со специальной военной операцией, заявили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, российские истребители не применяли против аппарата оружие, он потерял управление из-за резкого маневрирования и упал в море.