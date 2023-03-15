15 марта, 16:36
Военная операция на Украине

Пригожин рассказал, что афганские бойцы работают с российскими силами на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что действует артиллерийское подразделение, которое было обучено работать с американскими артиллерийскими системами, гаубицами М-777 и противотанковыми ракетными комплексами Javelin

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что афганские бойцы в небольшом количестве работают с российскими силами на Украине.

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"Да, действительно афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. - то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", - приводятся слова Пригожина в среду в Telegram-канале его пресс-службы. 

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