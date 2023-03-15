Посол России сообщил, что разговор в Госдепе был уважительным

По словам Анатолия Антонова, "никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что его встреча в Госдепартаменте, организованная в связи с инцидентом с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем, прошла в уважительном ключе.

"Разговор был уважительный, <...> никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то. Была озвучена позиция, на которую я со своей стороны ответил, как мы реагируем на подобные провокационные действия американских вооруженных сил вблизи российской границы. Мы обменялись тезисами", - сказал дипломат в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на просьбу прокомментировать атмосферу подобных встреч.

Беседуя во вторник с журналистами по завершении консультаций с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Антонов подтвердил, что между сторонами сохраняются разногласия в трактовке инцидента в небе над Черным морем.

По данным Минобороны РФ, во вторник утром американский беспилотник MQ-9 был замечен в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами и "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", установленного в связи со специальной военной операцией, заявили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, российские истребители не применяли против аппарата оружие, он потерял управление из-за резкого маневрирования и упал в море.