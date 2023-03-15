"Не надо летать, кому не положено". Песков о ситуации с американским беспилотником

Пресс-секретарь президента отверг обвинения в связи с тем, что падение беспилотника США в Черное море и якобы сброс топлива на него были неэкологичными

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в связи с тем, что падение американского беспилотника в Черное море и якобы сброс топлива на него (о котором утверждают США) были неэкологичными.

"Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - заметил Песков в среду в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По данным Минобороны РФ, во вторник утром американский беспилотник MQ-9 был замечен в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами и "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", установленного в связи со специальной военной операцией, заявили в министерстве. Там отметили, что российские истребители не применяли против аппарата оружие, он потерял управление из-за резкого маневрирования и упал в море.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета равна 24 часам.