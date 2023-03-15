Переговоры Путина и Асада длились три часа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о завершении беседы двух лидеров

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились около 20:00. В общей сложности беседа продлилась три часа, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. 30 мин назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос, завершилась ли встреча российского и сирийского президентов.

Переговоры стартовали в 17:06 по московскому времени.

Путин и Асад в формате расширенных переговоров и рабочего завтрака обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. Асад, в частности, заявил, что его визит откроет новый этап отношений между странами.