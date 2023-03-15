Компании РФ и Турции столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию

Посол в Анкаре Алексей Ерохин заявил, что торгово-экономические ведомства двух стран работают над решением этой проблемы

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами, среди которых был корр. ТАСС, посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ.

Встреча российского посла с журналистами проходила в Русском доме в Анкаре по случаю показа документального фильма известного российского телеведущего Андрея Медведева "Освобождение". Для просмотра фильма собрались ведущие журналисты основных турецких СМИ, чтобы оценить ситуацию на Украине с российского "угла" и понять причины, вынудившие Россию начать специальную военную операцию.

Ранее газеты "Коммерсант" и "Ведомости" сообщили со ссылкой на российские компании, занимающиеся логистикой, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Турецкая таможня, как утверждается, блокирует грузы для России на спецскладах, если они прибывают из стран, которые ввели санкции против РФ.