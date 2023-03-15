Глава Крыма поддержал предложения Володина по отчуждению имущества покинувших страну

Сергей Аксенов назвал это решение справедливым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина отчуждать имущество россиян, покинувших страну и публично высказывающихся против спецоперации. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "Миллет".

"Поддерживаю. Справедливое решение, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, как он оценивает предложения Володина. - Все понятно, в мирной жизни мы можем не сходиться в точках зрения, спорить, может быть своя позиция у каждого человека, зачастую расходящаяся с официальной. Это нормально. Но когда страна участвует в противостоянии со злом, <…> в публичное поле это выноситься не должно", - сказал Аксенов.

Ранее Володин выступил с инициативой передавать семьям участников спецоперации автомобили, брошенные покинувшими страну, а также предложил задуматься, насколько правильно по отношению к России получать материнский капитал и льготы на ребенка женщинам, которые уезжают рожать в другие страны для получения гражданства и остаются за рубежом.

Глава Крыма ранее поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего на данный момент национализировано около 700 объектов.