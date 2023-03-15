Путин сменил главу Чукотки

Роман Копин отправлен в отставку по собственному желанию, и. о. главы региона назначен бывший зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее пост главы Чукотки занимал Роман Копин.

"Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - сказал Песков. Кузнецов назначен исполняющим обязанности Чукотского автономного округа, добавил пресс-секретарь.

Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР. "Соответствующий указ последует", - добавил Песков.

Президент пожелал Кузнецову удачи на новом посту.

"Вы знаете о возможных административно-кадровых решениях и связанных [с ними] предложениях, которые могут быть вам сделаны? Вы как к этому относитесь?" - поинтересовался президент у своего собеседника. "Я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем. У меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным", - ответил Кузнецов.

Президент выразил надежду на то, что новый исполняющий обязанности главы региона будет все стоящие перед ним проблемы решать "в том же темпе и с тем же качеством, которые он продемонстрировал до сих пор". "Я хочу вас за это поблагодарить. У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям. Вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы на участке с большим объемом ответственности. Надеюсь, так оно и будет. Хочу пожелать вам удачи", - сказал Путин.

Отставка Романа Копина

Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин освобожден с поста главы Чукотки по собственному желанию.

Копин официально вступил в должность 24 июля 2008 года.