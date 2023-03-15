Посол России в Турции назвал продление зерновой сделки на 60 дней сигналом для Запада

Алексей Ерхов добавил, что "кому-то надо пересматривать свои позиции"

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Продление Россией зерновой сделки на 60 дней являются не ультиматумом, а сигналом для стран Запада, препятствующих поставкам зерна и удобрений из РФ. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Турция и ООН как участники СКЦ (Совместный координационный центр - прим. ТАСС) в Стамбуле эту проблему очень хорошо знают, и их позиция достаточно деловая и конструктивная. На Западе - там стена. Мы продлили сделку на 60 дней, это не ультиматум, но это сигнал, потому что зачем нам такая сделка, если она нас не устраивает. Кому-то надо пересматривать свои позиции. Ближе к 18 мая <...> вот мы и посмотрим, два месяца [осталось]", - подчеркнул посол.

На уточняющий вопрос журналистов о необходимости подписания нового соглашения, поскольку ранее предполагалось продлить зерновую сделку на 120 дней, российский дипломат заявил: "Посмотрим".

Встреча посла с журналистами состоялась в Русском доме в Анкаре по случаю показа документального фильма известного российского телеведущего Андрея Медведева "Освобождение". В Русском доме собрались журналисты ведущих турецких СМИ, чтобы изучить ситуацию на Украине с российского угла и понять причины, вынудившие Москву начать специальную военную операцию.

Во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил ТАСС, что зерновая сделка продлена на 60 дней. По его словам, она будет продлеваться на тех же условиях, которые были определены ранее.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.