Кабмин одобрил предложение МИД РФ об открытии двух генконсульств Мьянмы

Генконсульства могут открыть в Санкт-Петербурге и Новосибирске

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России приняло предложение МИД РФ об открытии в Санкт-Петербурге и Новосибирске генконсульств Мьянмы. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилам Мишустиным, опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Из одобренного кабмином предложения МИД также следует, что генконсульство, которое откроется в Санкт-Петербурге, будет обслуживать территории Республики Карелии, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. Консульство в Новосибирске - Алтайский край, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую область - Кузбасс. При этом уточняется, что указанные территории будут исключены из консульского округа посольства Мьянмы в РФ.

МИД поручено оформить достигнутую договоренность с Мьянмой, а правительству Санкт-Петербурга и Новосибирской области - выделить служебные и жилые помещения для консульств и решить все прочие организационные вопросы, связанные с открытием данных учреждений.