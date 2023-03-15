Лавров подтвердил Чавушоглу необходимость полного выполнения зерновой сделки

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу подтвердил необходимость добиваться полного и добросовестного выполнения зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"С российской стороны подтверждена позиция относительно необходимости добиваться полного и добросовестного выполнения "пакетной" инициативы генсекретаря ООН по обеспечению свободного доступа на мировые рынки украинского зерна и российских удобрений и продовольствия", - отметили в дипведомстве.

"Был обсужден график двусторонних контактов", - указали в МИД РФ.

Как добавили в ведомстве, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие в ООН.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.