15 марта, 19:24

Врио главы Чукотки Кузнецов заявил, что отправится в регион в ближайшие дни

Он подчеркнул, что сначала необходимо "погружение в проблематику, дистанционно такие вещи делать крайне самодеятельно"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, назначенный в среду на пост руководителя Чукотки вместо Романа Копина, заявил ТАСС, что уже в ближайшие дни поедет в новый регион.

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"Сначала надо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться первыми шагами. <…> Речь [в контексте поездки] идет о днях", - сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что сначала необходимо "погружение в проблематику, дистанционно такие вещи делать крайне самодеятельно".

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Копин освобожден с поста главы Чукотки по собственному желанию. Он был избран губернатором региона в 2013 году.

Владислав Кузнецов родился в 1969 году. С июня 2022 года занимал пост первого зампреда правительства Луганской Народной Республики, до этого, в 2019-2021 годах был вице-губернатором Курганской области. Кузнецов является выпускником четвертого потока школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКопин, Роман ВалентиновичРоссияОтставки и назначенияОтставки губернаторовЧукотский автономный округ
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