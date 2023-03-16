Путин обсудит с кабмином России реализацию послания

Докладчиками станут первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ по реализации своего недавнего послания Федеральному собранию и достижению стратегических целей развития страны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

О послании президента

Глава российского государства обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля в Гостином дворе. Он анонсировал новые социальные и экономические меры.

В частности, предложил с 1 января 2024 года дополнительно проиндексировать МРОТ до 19 тыс. 242 рублей, создать госфонд поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО), распорядился организовать выплаты материнского капитала семьям из новых регионов, в которых дети родились начиная с 2007 года, увеличить налоговые вычеты за лечение и на обучение, застраховать добровольные пенсионные накопления россиян, а также объявил о возвращении РФ к традиционной схеме высшего образования со сроком обучения от четырех до шести лет.

Регулярные совещания

Путин регулярно проводит совещания с членами кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Предыдущее такое совещание у Путина состоялось в середине февраля. Тогда на повестке дня была тема налогового администрирования.