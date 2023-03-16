Мишустин завершит консультации с депутатами в преддверии отчета в Думе

У премьер-министра назначена беседа с представителями фракции "Новые люди"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин завершает серию консультаций с депутатами Госдумы, которые проводятся для подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента.

Он побеседует с фракцией "Новые люди" 16 марта. Это пятая и последняя такая встреча. В течение этой недели глава кабмина пообщался с представителями остальных четырех парламентских сил: с "Единой Россией" и ЛДПР - в понедельник, с КПРФ и "Справедливой Россией - За правду" - в среду.

Консультации с "Новыми людьми", как и все предыдущие, состоятся в здании правительства.

Помощь бизнесу

В пресс-службе фракции "Новые люди" в Госдуме рассказали, что на встрече с премьер-министром депутаты планируют обсудить новые меры поддержки производителей. "Мы видим, что экономика устояла благодаря нашим предпринимателям. Они могут обеспечить страну всем необходимым, готовы наращивать объемы производства и расширяться", - отметили там.

Как считают "Новые люди", в России нужно создать условия для того, чтобы не зависеть от импорта. "Необходимо сделать экономику свободнее, развязать руки "людям дела", снизить административное и силовое давление. По всем этим направлениям мы представим правительству конкретные инициативы", - пояснили во фракции.

Свои предложения ранее высказали и остальные четыре парламентские фракции. Так, "Единая Россия" говорила, в том числе о социальной политике, поддержке новых регионов, ЛДПР - о демографии и здравоохранении. КПРФ среди прочего поднимала вопросы доходов граждан, состояния экономики в целом. "Справедливая Россия - За правду" особо останавливалась на темах образования, ЖКХ. Все они так или иначе ставили вопросы о поддержке участников специальной военной операции.

Как отмечали в пресс-службе кабмина, обсуждение в подобном формате позволяет обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с законодателями. Впервые такой формат был опробован в 2021 году.

Традиционный формат

Точная дата самого отчета пока не объявлена. Среди возможных вариантов назывались 22 или 23 марта.

Согласно регламенту, Дума ежегодно заслушивает отчеты кабмина о результатах его деятельности. Предварительно фракции направляют свои вопросы в думский комитет по контролю, который затем обобщает их. Совет Госдумы определяет количество вопросов от каждой фракции и срок их предоставления, а также утверждает общий перечень.

При рассмотрении отчета Дума на своем заседании заслушивает председателя правительства. Депутаты вправе задавать премьеру вопросы, высказывать свое мнение о деятельности кабмина. Преимущественное право на выступление принадлежит представителям фракций.