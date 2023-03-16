Постпред России: правозащитные механизмы и западные СМИ замалчивают зверства ВСУ

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отметил, что украинские вооруженные формирования продолжают вести массированные обстрелы городов Донбасса, применяя поставляемые Западом артиллерийские системы

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Западные СМИ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) замалчивают жестокость украинских военных и властей. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Выступая на организованном в Женеве на полях 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) круглом столе о нарушениях со стороны ВСУ и военных группировок Украины норм и принципов ведения боевых действий, он отметил, что эта тема "намеренно и трусливо замалчивается как западными средствами массовой информации, так и международными правозащитными механизмами". "Об этих преступлениях вы не услышите ни из выступлений европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от УВКПЧ и Независимой международной комиссии по расследованию на Украине", - сказал Гатилов. "Все они, - продолжил дипломат, - предпочитают игнорировать звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны".

Глава российской дипмиссии напомнил, что украинские вооруженные формирования продолжают вести массированные обстрелы городов Донбасса, применяя поставляемые Западом артиллерийские системы. При этом "излюбленным приемом киевской военщины является размещение военной техники и своих боевиков в школах, больницах, на других объектах гражданской инфраструктуры". В условиях "непозволительного молчания со стороны международных правозащитных механизмов, западных политических кругов, так называемых независимых СМИ" тем более важно привлекать внимание к преступным деяниям Киева на полях сессий СПЧ, резюмировал Гатилов.

Круглый стол на тему нарушений вооруженными силами и военными группировками Украины норм и принципов ведения войны в ходе вооруженного конфликта на Украине был организован постпредством РФ совместно с Группой информации по преступлениям против личности, Общественным проектом Verum и Фондом поддержки еврейской культуры, науки и образования.