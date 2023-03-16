15 марта, 22:40,
обновлено 15 марта, 23:18

Антонов: нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве стало бы объявлением войны

Антонов: нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве стало бы объявлением войны
Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ ТАСС

Посол России в Вашингтоне отметил, что вооруженное столкновение между Россией и США кардинально отличалось бы от прокси-войны

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Намеренное нападение на самолет РФ в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла", - отмечается в распространенном посольством РФ в США комментарии дипломата. Посол прокомментировал угрозы некоторых американских законодателей, в частности сенатора Линдси Грэма, сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США.

"Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе, - предупредил Антонов. - Вооруженное столкновение между Россией и США кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине. На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!" 

Теги:
РоссияАнтонов, Анатолий Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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