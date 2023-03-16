Антонов назвал нечестной конкуренцией призыв США ограничить импорт России в сфере атома

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что американская министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, которая выступила с таким заявлением "перевернула с ног на голову буквально все"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Призывы министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм к отказу от взаимодействия с Россией в области мирного атома являются проявлением нечистоплотной конкуренции. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он прокомментировал статью Грэнхолм в американской газете The Hill. В этой публикации министр выступила с утверждением, что РФ проявила "пренебрежение ядерной безопасностью" в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции, а также других объектов. Она призвала другие страны к отказу от приобретения российских ядерных реакторов.

"Чиновница переворачивает с ног на голову буквально все. Не гнушается добавить драмы, чтобы тронуть сердца читателей", - подчеркивается в распространенном посольством РФ в США комментарии Антонова. "Впрочем, посыл такой риторики понятен и ребенку. Налицо попытка выставить Россию виновной во всех грехах, чтобы указать - закупать ее атомные технологии нельзя. Дескать, единственно верное решение - перейти на сотрудничество с американцами. Что это, если не бессовестное проявление нечистоплотной конкуренции?" - указал посол.

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