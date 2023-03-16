В постпредстве РФ заявили о попытках ЕС создать новую антироссийскую коалицию

В диппредставительстве отметили, что попытка Евросоюза навязать третьим странам искаженное представление о происходящих в мире процессах обречена на провал

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен предпринять новую попытку создать широкую антироссийскую коалицию, после того как усилия Запада изолировать Россию на мировой арене провалились. Так в постпредстве РФ при ЕС прокомментировали в четверг ТАСС планы Евросоюза созвать 20-21 марта первый Международный форум Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности, на который, помимо 27 государств Евросоюза, приглашены 45 стран и международных организаций.

"Изначально Евросоюз был уверен в том, что ему удастся изолировать Россию на международной арене. Однако добиться этого с наскока по принципу "все, всё и сразу" у Брюсселя не получилось, да и не могло получиться по определению. Теперь же ЕС, похоже, поумнел и делает ставку на формирование различных коалиций на антироссийских началах, прикрываясь якобы объединительной повесткой. Если в случае с Европейским политическим сообществом скрепами являются некие "демократические ценности", то на сей раз в центре внимания вопросы безопасности", - говорится в полученном ТАСС комментарии российском диппредставительстве.

"В текущих геополитических условиях и с учетом поставленной ЕС задачи нанести нашей стране стратегическое поражение наивно предполагать, что на предстоящем форуме ключевой темой станут реально беспокоящие международное сообщество угрозы безопасности, а не вопрос искусственного противостояния России", - сообщили дипломаты. В постпредстве выразили уверенность, что "очередная попытка Евросоюза навязать третьим странам, которые ценят самостоятельность в своих внешнеполитических действиях, искаженное представление о происходящих в мире процессах обречена на провал".

Как сообщила в среду внешнеполитическая служба ЕС, на "форум Шумана" приглашены министры обороны 27 стран ЕС и 45 государств-партнеров, международных и региональных организаций, включая ООН, НАТО, ОБСЕ, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигу арабских государств, аналитики и эксперты в области обороны и безопасности. Этот форум предполагается проводить раз в два года. Его организуют в рамках реализации принятой 21 марта 2022 года первой военной концепции Евросоюза - Стратегический компас ЕС.

Как ранее сообщил дипломатический источник ТАСС, главной темой этого форума станет конфликт на Украине.