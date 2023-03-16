Постпредство РФ заявило, что инцидент с БПЛА был намеренной провокацией США

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская сторона имеет полное право пресекать подобные провокации

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим над Черным морем, был намеренной и опасной провокацией США. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен, запись которой размещена на видеоплатформе Rumble.

"Беспилотник нарушил границы временного авиарежима, США хорошо известно об этих границах. Это часть договоренностей по деконфликтингу, которые обычно устанавливаются между великими державами в таких ситуациях", - сказал дипломат.

"Мы считаем, что это было намеренной и очень опасной провокацией", - отметил Полянский.

По его словам, российская сторона имеет полное право пресекать подобные провокации.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.