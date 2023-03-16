Матвиенко: за девять лет многое сделано для интеграции Крыма в Россию

Председатель Совета Федерации по случаю годовщины со дня воссоединения полуострова с РФ пожелала крымчанам новых достижений и всего самого доброго

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Власти России многое сделали за девять лет, чтобы интегрировать Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство страны, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем воссоединения Крыма с Россией.

"За прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Приняты шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики", - говорится в тексте поздравления, опубликованном в четверг в Telegram-канале Госсовета Крыма.

Матвиенко пожелала крымчанам новых достижений и всего самого доброго.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.