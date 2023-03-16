Аксенов считает, что залогом успеха Крымской весны стали воля народа и поддержка Путина

По словам главы региона, президент полностью руководил процессом вхождения региона в состав РФ, у местных властей был прямой выход на руководителя, что позволило быстро принимать решения без различных бюрократических процедур

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Успех событий 2014 года, в результате которых Крым и Севастополь вошли в состав России, стал возможен благодаря единодушию жителей полуострова, а также поддержке российского лидера, президента Владимира Путина. Такое мнение высказал в четверг в эфире телеканала "Крым-24" глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Настоящие герои Крымской весны это крымчане - их волеизъявление было принято и поддержано гражданами РФ и прежде всего президентом. Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер руководил полностью этим процессом, все держал под контролем и у нас был прямой выход на руководителя, мы могли очень быстро принимать решения без бюрократических различных процедур. А главное всегда в таких вопросах - скорость принятия решения", - сказал Аксенов.

По его словам, большое значение имела реакция военных, которые на тот момент официально считались солдатами и офицерами армии Украины.

"28 февраля вечером мы доложили в Москву, что все воинские части заблокированы, я сам лично проехал большую часть воинских частей и подразделений, мы провели работу со всеми командирами подразделений, большая часть выходила [на связь] в телефонном режиме, получала гарантии, подтверждение того, что будет сохранен статус военнослужащих и так далее. Считаю, что те, кто тогда служил в украинской армии - солдаты и офицеры - поступили мужественно, правильно, в интересах Крыма, РФ, своих родных и близких", - рассказал глава региона, добавив, что важную роль сыграли также представители силовых структур, обеспечивавшие безопасность жителей Крыма.

Он поблагодарил всех крымчан, девять лет назад сделавших свой выбор. "Решение быстро состоялось, потому что оно было честным и справедливым. Большинство крымчан и до 2014 года хотели быть с Россией, просто мы думали, что это будет в составе единого государства. Это был единый порыв, и мы жителям Крыма обязаны тем, что мы сегодня в России", - отметил Аксенов.

Девять лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.