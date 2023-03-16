Аксенов заявил, что Киев не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны

Глава республики пояснил, что с помощью поставляемых Киеву западных беспилотников оборону полуострова пытаются "прощупать"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Украина не имеет шансов взять Крым, поскольку после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает, заявил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

"Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются", - сказал Аксенов, отметив, что и власти полуострова выдвинули несколько инициатив по защите.

Он добавил, что "Крыму в этой части ничего не угрожает и крымчане могут спать спокойно". Аксенов пояснил, что с помощью поставляемых Киеву западных беспилотников оборону полуострова пытаются "прощупать". "На 100% меры приняты, и реализация их позволит максимально минимизировать возможный ущерб", - добавил глава республики.

Аксенов ранее сообщал, что власти Крыма контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы. Участие в строительстве оборонительной линии принимают большое количество людей и техники. Работы ведутся с использованием передового опыта в этой сфере. При этом после завершения специальной военной операции по линиям обороны планируется организовать проведение экскурсий.