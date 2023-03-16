Захарова порекомендовала США обратиться за помощью в поиске БЛА к "украинским ныряльщикам"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о возможности поднять обломки беспилотника со дна Черного моря

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала США обратиться за помощью в поиске упавшего в Черном море беспилотника к украинской компании, которая, по версии западных СМИ, может быть причастна к взрывам на "Северных потоках".

Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что он не уверен в возможности поднять обломки беспилотника, поскольку они находятся глубоко на дне. "Джон, возьмите у The New York Times телефон частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды, взорвала трубопроводы "Северного потока" очень-очень глубоко в Балтийском море. Это, судя по вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут", - написала дипломат в своем Telegram-канале в четверг.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтон был вызван в Госдеп.