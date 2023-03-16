16 марта, 07:42
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил о вступлении иностранцев в ряды добровольцев в Крыму

По словам главы республики, важно поддерживать отношения с представителями других государств, разделяющих позицию России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Граждане иностранных государств изъявляют желание вступить добровольцами в российские подразделения в Крыму, принимающие участие в специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым-24".

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"Здесь есть иностранцы, распространяться не буду, поскольку за ними охота идет, их правительства не все поддерживают. Но многие разделяют ценности русского мира, православия", - сказал Аксенов.

По его словам, в настоящее время важно поддерживать отношения с представителями других государств, разделяющих позицию России.

"Поддерживать отношения в этой ситуации точно надо, и мы благодарны всем, кто откликнулся и участвует как доброволец непосредственно в СВО", - отметил глава Крыма. 

Теги:
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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