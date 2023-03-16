Пушилин считает, что ВСУ не собираются уходить из Артемовска

По словам врио главы ДНР, по единственной дороге, которая сейчас "еще существеннее под огневым контролем ЧВК "Вагнер", ВСУ уже сложно доставлять боекомплект и продовольствие, подвозить подкрепление

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются выводить свои подразделения из Артемовска (украинское название - Бахмут), предпосылок для этого нет, однако поставки боеприпасов им осложнены. Об этом в четверг заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой, то есть мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

При этом он добавил, что по единственной дороге, которая сейчас "еще существеннее под огневым контролем ЧВК "Вагнер", "[ВСУ] уже крайне сложно доставлять и БК (боекомплект - прим. ТАСС), и продовольствие, подвозить подкрепление".

Врио главы ДНР добавил, что бои переместились в промзону, они активны как на юге, так и на севере города. По словам Пушилина, отмечается накопление сил ВСУ в Часовом Яре, но российские подразделения это не останавливает.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.