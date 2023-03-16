Гаврилов: Запад долго игнорировал инициативы РФ об избегании опасных инцидентов в воздухе

По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, США нарочно залетают в зону ограничения полетов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Запад долгое время демонстративно не обращал внимание на предложения России принять меры по предотвращению опасных инцидентов, в том числе в воздухе, эти шаги понадобились бы в случае с упавшим американским беспилотником в Черном море. Об этом заявил в четверг глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"На протяжении последних двух лет российская делегация на всех заседаниях, пока не началась спецоперация, предлагала: давайте обсуждать конкретно меры, которые необходимо принять, чтобы самолеты, корабли опасно не сближались, отвести учения от границ альянса и России. Все это предлагалось. Они их демонстративно игнорировали. А вот сейчас, когда это случилось [с беспилотником США], это может понадобиться", - отметил дипломат.

Он указал, что Россия установила зону ограничения полетов в связи со спецоперацией на Украине. "И они нарочно залетают в эту зону и эскалируют разведку. И получилось, что раз - и упали они. И сейчас полеты прекратились на три дня всех беспилотников в Европе на севере и на юге", - обратил внимание Гаврилов.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.