Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке

При этом ВСУ постоянно подводят новые резервы, отметил врио главы ДНР

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские силы планомерно продвигаются в Марьинке к западу от Донецка и буквально перемалывают противника, однако командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно перебрасывает туда новые резервы. Об этом сообщил в четверг врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Противник делает все возможное, чтобы затянуть время. Порядка полутора месяцев мы видим, что там продолжаются ожесточенные бои. Но при этом мы видим, что наши подразделения продвигаются и перемалывают огромное количество противника, резервы которого перебрасываются на постоянной основе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин добавил, что продвижение российских сил идет планомерно, однако медленнее, чем можно было рассчитывать изначально.

По его словам, стабильно тяжелая обстановка остается под Угледаром, где сейчас идет позиционное противостояние и нет значительных изменений линии боевого соприкосновения. Пушилин подчеркнул, что силы РФ отбивают все попытки украинских войск переходить в атаку или делать вылазки.

Врио главы ДНР неоднократно отмечал, что освобождение Марьинки идет непросто, так как украинские войска делают все, чтобы максимально затянуть оборону. Он также пояснял, что ВСУ выстраивали мощную оборону этого города в течение восьми лет. По словам Пушилина, остатки украинской группировки закрепились в жилом секторе на окраине города, а все высотные строения уже находятся под контролем российских сил. В республике отмечали, что освобождение Марьинки выведет районы Донецка (Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик) из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.