Пушилин обвинил ВСУ в прицельном сбросе боеприпасов с беспилотников на мирных жителей

Врио главы ДНР отметил, что украинские военные открывают огонь по Донецку при появлении возможности вывести технику на удобные позиции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Украинские военные в последнее время начали, помимо артиллерийских обстрелов населенных пунктов ДНР, прицельно сбрасывать боеприпасы с беспилотников на мирных жителей. Об этом заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник в прифронтовых районах начал применять сброс взрывоопасных предметов с беспилотников по гражданским. <...> Они [украинские военные] выкладывают это в сеть - видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся, и потом сбрасывают туда взрывные устройства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что украинские военные открывают огонь по Донецку, как только у них появляется возможность вывести технику на удобные позиции. Четыре района города - Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский - обстреливаются постоянно.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, стали сообщать о пострадавших мирных жителях от сброшенных с беспилотников боеприпасов.