16 марта, 08:40
Военная операция на Украине

Пушилин обвинил ВСУ в прицельном сбросе боеприпасов с беспилотников на мирных жителей

Врио главы ДНР отметил, что украинские военные открывают огонь по Донецку при появлении возможности вывести технику на удобные позиции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Украинские военные в последнее время начали, помимо артиллерийских обстрелов населенных пунктов ДНР, прицельно сбрасывать боеприпасы с беспилотников на мирных жителей. Об этом заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Мы видим, что противник в прифронтовых районах начал применять сброс взрывоопасных предметов с беспилотников по гражданским. <...> Они [украинские военные] выкладывают это в сеть - видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся, и потом сбрасывают туда взрывные устройства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что украинские военные открывают огонь по Донецку, как только у них появляется возможность вывести технику на удобные позиции. Четыре района города - Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский - обстреливаются постоянно.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, стали сообщать о пострадавших мирных жителях от сброшенных с беспилотников боеприпасов. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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