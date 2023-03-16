Путин и Асад обсудили сотрудничество в ВТС

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на переговорах также затрагивалась тема нормализации отношений Сирии и Турции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере (ВТС) и нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, разумеется, это тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут быть публичны по понятным причинам", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, на переговорах также затрагивалась тема нормализации отношений Сирии и Турции.

Кроме того, Песков сообщил, что по итогам переговоров было принято решение, которое позволит в ближайшие недели или месяцы выйти на подписание "очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества" между Россией и Сирией.

Пресс-секретарь президента РФ назвал прошедшие переговоры субстантивными и отметил, что им предшествовали контакты по линии министерств иностранных дел и министерств обороны. "В ходе вчерашних переговоров главы государств заслушали доклады министров по направлениям, - добавил Песков. - Это руководители межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую возглавляет с нашей стороны [министр строительства и ЖКХ РФ Ирек] Файзуллин. И министр финансов [России Антон Силуанов] говорил".

Песков также заявил, что несколько контактов на рабочем уровне осуществляется для подготовки встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Асада. "Такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

Переговоры Путина и Асада завершились в среду около 20:00. Как ранее сообщил ТАСС Песков, в общей сложности беседа продлилась три часа.