Кремлю неизвестно о существовании некоего "плана по сближению РФ с Молдавией"

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия "всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия выступает за добрые и уважительные отношения с Молдавией, но о существовании некоего "плана по сближению" двух стран Кремлю ничего неизвестно, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений в том числе с Молдавией", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия "всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией". "Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой", - заметил он.

"Что касается России, то Россия всегда ищет добрых отношений - взаимоуважительных, взаимовыгодных и основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга - со всеми", - повторил он.