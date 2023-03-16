В Кремле выразили сожаление о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Хельсинки и Стокгольм никогда не были настроены против Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для желающих войти в состав НАТО Финляндии и Швеции, которые, в свою очередь, никогда не были настроены против РФ. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозы для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи", - ответил он журналистам на вопрос о том, как реагируют в Кремле на анонсированную поддержку Турцией желания Финляндии вступить в НАТО.

Песков отметил, что Турция является членом альянса. "У нее в этом плане есть своя линия, у нее есть свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются", - заключил Песков.

15 марта президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил на своей странице в Twitter, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщит на встрече с ним в Анкаре, которая пройдет в пятницу, об одобрении финской заявки на членство в НАТО. Ранее в среду турецкий лидер заявил журналистам, что Анкара может в скором времени одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Анкара, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в Турции в 2016 году.