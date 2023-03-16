Песков: разъяснения по заявлению Госдепа США по ДСНВ должен дать МИД РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва приостановила свое участие в ДСНВ по решению Владимира Путина

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС. Разъяснения по заявлению Госдепартамента США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), должен дать МИД РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать наше Министерство иностранных дел. Это же все-таки их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

"Мы же можем только еще раз напомнить, что по решению президента [Владимира Путина] Россия приостановила свое участие", - добавил Песков.

Как ранее заявили в Госдепартаменте, администрация США исходит из того, что приостановка участия Москвы в ДСНВ является юридически недействительной. По мнению Вашингтона, РФ по-прежнему обязана выполнять положения данного соглашения. Американское внешнеполитическое ведомство в очередной раз изложило версию, согласно которой РФ не выполнила условия ДСНВ и может вернуться к его полному соблюдению, разрешив проведение инспекций на своей территории, а также согласившись на встречу Двусторонней консультативной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.