Путин проведет встречу с Аланом Гаглоевым

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения с Южной Осетией очень важными

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером пообщается с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вечером наступит международная часть рабочего дня президента, - сказал представитель Кремля, говоря о графике Путина на этот день. - Сегодня состоится отложенный ранее по медицинским причинам рабочий визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева, состоится его беседа с президентом [России]".

"Разумеется, двусторонние отношения с Южной Осетией - это очень важно в нашей работе", - указал Песков.

Переговоры Путина и Гаглоева должны были пройти в конце февраля, но, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, они не состоялись из-за положительного теста на ковид у последнего.

Грядущая встреча лидеров двух стран должна стать первой с момента победы Гаглоева на выборах президента Южной Осетии весной 2022 года.