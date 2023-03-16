Пескову неизвестно о планах дальнейшего трудоустройства экс-губернатора Чукотки Копина

Роман Копин возглавлял округ с 3 июля 2008 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не слышал о том, чтобы бывшего губернатора Чукотки Романа Копина, который покинул эту должность накануне, планировалось назначить на какой-то новый государственный пост.

"Пока мне не известно об этом. Если будут какие-то решения приниматься, будем вас информировать", - сказал представитель Кремля в четверг на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ - после главы Чечни Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотки назначен Владислав Кузнецов, бывший первый зампредседателя правительства Луганской Народной Республики.