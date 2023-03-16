Песков переадресовал военным вопрос о подъеме БПЛА США со дна моря

Если они посчитают это необходимым для интересов безопасности, то займутся, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские военные займутся подъемом американского беспилотника со дня моря, если посчитают это необходимым для интересов безопасности, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать", - сказал представитель Кремля в четверг журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Россия пытаться поднять беспилотник со дна моря и изучать его.

При этом Песков признался, что точно не знает о планах военных. "Это их прерогатива и вопросы нужно адресовать именно к ним", - пояснил представитель Кремля.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.

Кроме того, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в среду заявил, что Соединенные Штаты пока не решили, нужно ли предпринимать попытку найти и поднять обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Черное море. Он пояснил, что, вероятно, обломки беспилотника лежат на глубине от 4 тыс. до 5 тыс. футов (до 1,5 км), но "это пока не установлено наверняка". Пентагону предстоит достоверно определить, действительно ли обломки находятся на такой глубине, но на это "уйдут дни". Милли признал, что любая операция по подъему обломков БПЛА "с технической точки зрения является очень сложной". Хотя у США в регионе "есть союзники и друзья, в настоящее время [у Соединенных Штатов] нет надводных кораблей в Черном море".