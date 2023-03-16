Песков сообщил о контактах РФ и США при инциденте с американским беспилотником

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия и США проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Каналы связи были задействованы", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "состоялись контакты по линии военных - и НГШ (начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - прим. ТАСС), и министр обороны (Сергей Шойгу - прим. ТАСС) переговорили [с коллегами]". "Были контакты по дипломатической линии", - констатировал Песков.