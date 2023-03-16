16 марта, 09:25

Кремль своевременно сообщит о том, когда состоится визит Си Цзиньпина в Россию

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что председатель КНР намерен уже на следующей неделе прибыть в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов, что Кремль своевременно сообщит о дате визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Мы своевременно все вам сообщим", - сказал он в четверг в беседе с представителями СМИ.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыдущая очная встреча лидеров состоялась в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В конце декабря минувшего года Путин на переговорах с Си Цзиньпином по видео-конференц-связи пригласил его приехать весной 2023 года с государственным визитом в Москву. 

Теги:
РоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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