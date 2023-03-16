16 марта, 09:48

Захарова считает, что США пытаются шантажом склонить Швейцарию к реэкспорту оружия Украине

Дипломат обратила внимание на заявления американского посла в Берне Скотта Миллера о том, что Москва получает выгоду от запрета Берна на реэкспорт, поэтому Швейцария "не может претендовать на нейтралитет и позволять одной или обеим сторонам использовать свои законы в своих интересах"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вашингтон шантажирует Берн, чтобы склонить Швейцарию отказаться от нейтралитета и разрешить реэкспорт вооружений на Украину, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявления американского посла в Берне Скотта Миллера о том, что Москва получает выгоду от запрета Берна на реэкспорт, поэтому Швейцария "не может претендовать на нейтралитет и позволять одной или обеим сторонам использовать свои законы в своих интересах".

Захарова отметила, что "второй по величине швейцарский банк завалился именно после того, как лопнули три американских банка". "Подобное заявление выглядит как прямой шантаж Берна американскими кураторами: откажетесь от нейтралитета и начнете поставлять киевскому режиму вооружения - будете жить так же сыто и богато, как и раньше; не откажетесь - худшие времена на подходе", - написала она в своем Telegram-канале в четверг.

Ранее Федеральный совет Швейцарии подтвердил приверженность запрету на реэкспорт военных материалов швейцарского производства в третьи страны. Решение было мотивировано нейтральным статусом страны. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияШвейцарияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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